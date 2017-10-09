1 октября библиотека семейного чтения пригласила членов первичной организации ВОИ первого микрорайона на праздник, посвященный Дню пожилого человека. Собрались активные, энергичные гости, которые несмотря на возраст и болезни, хотят общаться, дружить, обмениваться своими знаниями и опытом. И словосочетание «пожилой человек» не очень им подходит, поэтому предложили альтернативу названия – День мудрого человека или День добра и уважения.

Сотрудники библиотеки подготовили развлекательную программу. Звучали красивые, проникновенные стихи о золотой осени, о том, что человек прекрасен в любом возрасте: главное оставаться молодым душой. Любопытные викторины позволили гостям подтвердить, что они могут называться мудрыми людьми. А душевные, знакомые с советских времен песни исполняли все вместе. Позабавила сценка о том «Как Маня своих подруг чаем угощала», тронули маленькие совушки, которых специально в подарок для ветеранов подготовили третьеклассники школы №5.

Праздник плавно перетек в дружескую беседу за чашкой чая. И это вполне логично. Ведь человеческое общение, которого порой так не хватает людям старшего поколения, и является главной целью подобных встреч. Члены первички отмечают, что жизнь их организации активизировалась с начала года, когда новым председателем стала Ирина Милютина. Она старается уделить внимание каждому из своих подопечных, поздравить с Днем рождения, вникнуть в его проблемы и заботы и по возможности помочь. Ирина Александровна – человек творческий. Она серьезно увлекается рукоделием. В библиотеке даже открылась небольшая выставка ее вышитых работ. Каждая несет в себе свой смысл, авторское восприятие, отличается юмором и фантазией. Например, на одной из них изображена красивая девушка.

- Это моя дочь. Работу вышила к ее 35-летию. А вот коты. Они иллюстрируют три отношения к женщине. Здесь он заигрывает со мной, здесь приглашает на свидание, а тут говорит, какая я красивая, - смеясь поясняет автор.

Помимо вышивки, Ирина Александровна занимается плетением из газет, делает забавные фигурки из овощей и фруктов. Всеми этими умениями она готова делиться с подопечными, устраивать всевозможные мастер-классы. Сетует председатель на то, что до сих пор у первички нет собственного помещения, что позволило бы эффективнее работать, чаще собираться вместе, проводить различные встречи и праздники. Но отчаиваться здесь не принято. Все верят, что найдутся люди, которые помогут их мечте исполниться. Ведь хорошее, доброе, нужное многим начинание должно иметь продолжение и поддержку.