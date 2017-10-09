Особый старт

Недавно в Тихвине проходила традиционная спартакиада инвалидов Ленинградской области с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмены собрались на гостеприимной базе футбольного клуба инвалидов «Олимпия» поселка Царицыно озеро, чтобы выявить самого быстрого, меткого и сильного, а главное встретиться с друзьями, пообщаться, окунуться в теплую, почти семейную атмосферу, которой и славятся подобные турниры.

Даже церемония открытия носила больше домашний характер. Участники весело прокричали свои девизы, написанные с юмором. Так одна команда коротким посланием объяснила, почему нужно болеть именно за них. А другая призвала запастись «Сникерсами», чтобы зарядиться энергией, необходимой для спорта. С особой теплотой участники поздравили главного судью турнира Людмилу Почтареву, которая уже не первый год отмечает свой День рождения во время спартакиады.

Впрочем, такая непринужденная, расслабляющая обстановка не затмила спортивный накал, боевой настрой участников, их стремление побеждать. Особенно это ощущалось в беге 400 метров – пожалуй, самой сложной дисциплине, которая многим далась нелегко.

- Дистанция непростая. Поэтому, если кому-то будет очень тяжело, лучше не рисковать и сойти, в этом нет ничего страшного, - предупреждали судьи. Но этим советам никто не последовал. Ведь проявить себя, принести команде заветные очки хотелось всем. Как профессиональные легкоатлеты, ребята финишировали тяжело дыша, падая на газон. Все силы они оставили на дорожке, а после еще и сокрушались, что дистанции не хватило, чтобы обогнать соперника. Но из-за проигрыша никто не расстраивался. Ведь здесь принято болеть и радоваться за каждого, кто выходит на старт: будь это твой друг или новичок, с которым еще не успел познакомиться. Бывает, участник скандирует имя своего партнера по команде, а через секунду болеет уже за его соперника. Накал спортивной борьбы и поддержка друзей-соперников – отличительная черта подобный турниров.

Увлекательными получились и соревнования по прыжкам в длину. Участники показали довольно неплохие результаты, прыгая порой под 3,6 метра. Это говорит о спортивной подготовке ребят.

- Спорт – это самое интересное, чем я занимаюсь в жизни. До травмы увлекался футболом и сейчас стараюсь не пропускать матчи с участием любимой команды «Зенит». Сам выступаю на турнирах по новусу (морскому бильярду) в Санкт-Петербурге и Москве, участвую в соревнованиях по легкой атлетике и вообще во всех мероприятиях, на которые приглашают. Да меня – это прежде всего смена обстановки, общение с новыми людьми. Результат же второстепенен, хотя не скрою: побеждать всегда приятно. На соревнованиях в Тихвине я уже второй раз. Но открытием этого турнира для меня стал пауэрлифтинг. Я никогда раньше не тягал штангу, а тут решил попробовать. По правилам у каждого спортсмена было три подхода. Так вот, когда я поднимал штангу первый раз, я не понимал, что и как надо делать, а во время второй и третьей попытки уже чувствовал себя увереннее. В итоге смог взять 45 килограмм – думаю для первого раза неплохо, - рассказывает Вадим Основкий из команды Выборгского района.

Турнир для спортсмена оказался весьма успешным: в новом для себя виде спорта он завоевал 3 место в своей весовой категории, а также стал вторым в заездах на колясках на 60 и 400 метров, получил «серебро» в настольном теннисе. Для полной коллекции не хватило лишь «золота». К этому Вадим отнесся со спортивной мудростью: «Буду больше тренироваться и все получится!»

Помимо официальных соревнований, сами ребята устроили поединки по новусу, уже в октябре спортсмены собираются принять участие в парном турнире по этому виду спорта, и для того чтобы хорошо выступить, конечно, нужны тренировки. Ведь спортивная жизнь кипит не только на областных стартах.

- В начале сентября сборная команда Ленинградской областной организации ВОИ достойно проявила себя на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале «Пара-

Крым 2017». На фестиваль приехали более 470 участников из 65 регионов России. Наши спортсмены стали лучшими в соревнованиях по настольным спортивным играм народов мира. Екатерина Голубева из Гатчины завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров, тихвинец Олег Иванов и Валентина Сысоева из г. Подпорожье стали самыми шустрыми и точными в соревнованиях по скалолазанию. А председатель Тихвинской городской организации ВОИ Сергей Уткин вошел в семерку сильнейших в соревнованиях по плаванию – рассказывает Владимир Лебезкин, председатель Ленинградской областной организации ВОИ.

На осенней спартакиаде тихвинцы также смотрелись достойно. Они добились успехов в каждом из заявленных видов спорта. В своих категориях Олег Иванов стал лучшим в пауэрлифтинге, беге на 60 метров и настольном теннисе. Александр Федоров также завоевал «золото» в пауэрлифтинге и настольном теннисе. А Игорь Гаврилюк стал вторым в пауэрлифтинге и дартс, третьим в беге на 60 и 400 метров и прыжках в длину. Набранные баллы позволили ребятам занять 2-е общекомандное место. Третье место у команды Всеволожского района, а победу праздновали спортсмены из Подпорожья.

Наталья Белова