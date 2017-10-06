Быть спортивным модно

28 сентября на стадионе спорткомплекса около 140-а старшеклассников тихвинских школ сдавали нормативы ГТО в беге на дистанции 100 метров, 2 и 3 километра.

Не только уложились в нормативное время, но и показали лучший результат в беге учащаяся школы №6 Олеся Никитенко, Александра Токмакова и Владислав Пудов (школа №4), Станислав Прокопец (лицей №7), Артем Сафонов (лицея №8) и Данил Мешков (школа №6).

В 2017 году 151 человек в Тихвине стал обладателем нагрудного знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Из них у 65-и – бронзовый значок, у 48-и – серебряный. И только 38 тихвинцев сдали нормативы на золотой значок ГТО.