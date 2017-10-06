«Нам 15 – это круто!»

Так называлась праздничная программа в честь 15-летия тихвинского молодежно-спортивного центра. День рождения центр отметил 26 сентября в районном Доме культуры.

В состав МСЦ входят спортивный клуб «Спарта», Дом физкультуры, шахматно-шашечный клуб, военно-патриотический клуб «Десант», поисковый отряд «4-я Армия», клуб «Патриот», клуб молодой семьи «Горница», Центр методической и психологической помощи подросткам и молодежи, объединение подростковых клубов.

Поздравляя коллектив центра, руководители Тихвинского района отметили огромное значение проводимой учреждением военно-патриотической работы и духовно-нравственного воспитания молодых тихвинцев.

Благодарностью главы Тихвинского района за добросовестный труд отмечены директор МСЦ Алексей Захаров, специалист по работе с молодежью Ольга Романова, тренер по спортивной акробатике Дома физкультуры Наталья Цветкова, благодарностью главы районной администрации - документовед МСЦ Татьяна Петрова. Многие сотрудники центра награждены почетными грамотами и благодарностями комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации района.