За рулем – наркоман

В 2017 году дознаватели тихвинского ОМВД России выявили 7 граждан, совершивших преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, граждане эти употребляют наркотики и психотропные вещества, что не мешает им управлять автомобилем.

Так, в отношении гражданина Г. возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и приобретения психотропных веществ. Экспертизой установлено, что у него имеется психофизическая зависимость от наркотиков, он состоит на учете у врача-нарколога. Аналогичное письмо направлено в отношении гражданина А.: употребляет амфетамин, обвиняется в незаконном приобретение и хранение психотропных веществ.

Дознаватели обратились в суд с заявлениями о лишении данных семи граждан права управления транспортными средствами.