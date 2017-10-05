Говорили о роли церкви в военное лихолетье

28 сентября сотрудники тихвинских библиотек Лидия Апаринова, Татьяна Западова, Ольга Петрова приняли участие в IV конференции «Церковь и война. 1917-2017: уроки столетия», прошедшей в Санкт-Петербурге в Доме дружбы Ленинградской области.

В выступлениях докладчиков прозвучали самые разные взгляды на роль церкви за весь столетний период русской истории, рассказали участницы. А основной темой стали уроки столетия в перспективах развития современного общества, роль Русской православной церкви в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Проникновенными, основанными на личных впечатлениях были доклады об истории храмов Дороги жизни, Невском пятачке, подготовленные настоятелями храмов. Сегодня священники совершают огромную работу по увековечению памяти солдатского подвига в местах героической обороны Ленинграда, ухаживают за воинскими захоронениями, участвуют в поисковой деятельности.

Участники конференции побывали на Ивановском и Невском плацдармах, где возложили венки.