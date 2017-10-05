Школа-интернат встречает юбилей

День рождения школы - 7 октября 1972 года. Основана она была как специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение, теперь именуется - «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».

Весь учебно-воспитательный процесс здесь направлен на помощь в обучении и социализации детей с проблемами в развитии.

Сейчас в школе 10 классов, в них обучаются 116 учащихся. Работают с детьми 30 педагогов. Девиз педагогического коллектива - «Любить, понимать, верить и помогать…».

За 45 лет школа провела 39 выпусков, дала путевку в жизнь 574-м ученикам. Каждого ребенка добрые, терпеливые педагоги вели не только в страну знаний, но и учили жизни, помогая стать всесторонне развитым человеком.

В этом году Тихвинская школа-интернат стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая образовательная организация, реализующая адаптированные образовательные программы». По результатам независимой оценки качества образовательного процесса учреждение вошло в пятерку лучших из 23 специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций Ленинградской области.