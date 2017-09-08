Очередь не занимать

Система электронной очереди хорошо известна многим тихвинцам. В таком режиме работают, например, подразделения «Сбербанка», многофункциональный центр, Управление Пенсионного фонда. Теперь система электронного регулирования очереди внедрена в детской поликлинике.

- Электронная очередь позволит более эффективно управлять потоком пациентов, – объясняет заведующая педиатрическим отделением Ирина Хвостова. – Если посетитель был записан к врачу ранее – через кол-центр, официальный сайт медучреждения или инфомат, то он просто проходит к кабинету и ждет вызова. За ходом очереди он может проследить с помощью информационных экранов, установленных в холлах. Врач же руководствуется списком пациентов, записанных на прием. Такая система исключает возникновение недоразумений и конфликтных ситуаций, связанных с тем, что кто-то пытается пройти вне очереди без должных на то оснований.

Тем, кто не был записан на прием или обращается в поликлинику впервые, сначала следует зарегистрироваться в электронной очереди. Для этого нужно лишь взять талон в инфомате, расположенном на первом этаже, рядом со стойкой администратора, и ожидать вызова. На установленном в регистратуре информационном экране высвечивается необходимая информация. Если возникают вопросы, то можно подойти к администратору, который работает в холле. Он поможет взять талон, даст разъяснения.

На первом этаже детской поликлиники работает кабинет выдачи медицинских справок. Сюда могут обратиться те, кому требуется только оформить справку, например, для посещения бассейна или детского образовательного учреждения. Если ребенок плохо себя чувствует, то его осмотрит специалист в кабинете неотложной помощи, расположенном так же на первом этаже. Предварительно следует зарегистрироваться в электронной очереди через инфомат, а затем регистратор направит в соответствующие кабинеты.

Все эти нововведения – очередные шаги по реализации всероссийского проекта «Вежливая регистратура».