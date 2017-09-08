Ценные фигуры

C 25 по 30 августа наш город снова принимал большой турнир - Чемпионат Ленинградской области по шахматам.

Соревнования, на которые приехали 28 шахматистов почти со всех районов области, проходили в шахматно-шашечном клубе Молодежно-спортивного центра. В командном зачете лучшие показатели в итоге у Тосненского района. "Серебро" - у Кингисеппского, "бронза" - у Всеволожского района.

В личном зачете среди мужчин на пьедестале оказались представители Кингисеппа и Никольского (Тосненский район). У женщин тройка лидеров сражалась за Никольское, Всеволожск и Кириши. Лучшие среди ветеранов - из Всеволожска, Гатчины и Киришей. А вот среди школьников победителем стал тихвинец Илья Оборин! Второе место - у парня и Новой Ладоги, третье - из Кингисеппа.

Специальным призом от организаторов турнира была отмечена Е. Мурашова из Никольского "За творческую игру".



