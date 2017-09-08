Помогут с ремонтом

Областные чиновники помогут сделать бесплатный ремонт частных жилых домов бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей. В Тихвинском районе под эту категорию попадает пятеро человек.

Соответствующие поправки в областной закон были одобрены областным правительством на прошлой неделе. Предлагаемые изменения предусматривают единовременную денежную выплату на капитальный ремонт частных жилых домов.

«Учитывая то, что последние годы поступает много обращений от бывших узников фашистских лагерей с просьбами помочь отремонтировать их дома, мы решили внести поправки в областной закон, чтобы выделять средства на поддержку этой категории наших граждан», – пояснили в областном правительстве.

В настоящее время на территории Ленинградской области проживает 649 узников фашизма. Для ремонта их частных жилых домов по предварительным расчетам потребуется 186,9 млн рублей. На ремонт домов бывших узников в Тихвинском районе нужно около 1,5 млн рублей.