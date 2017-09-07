Поспешите с прививкой

Тихвинская межрайонная больница имени А.Ф. Калмыкова организует мобильные пункты, где жители смогут сделать прививку от гриппа бесплатно.

Передвижные пункты работают с понедельника по пятницу с 12 до 15 часов и с 15.30 до 18.30. При себе необходимо иметь удостоверение личности. Вакцинация проводится хорошо зарекомендовавшим себя современным отечественным препаратом «Совигрипп».

График работы передвижной амбулатории на ближайшие дни:

8 сентября – на площадке возле гипермаркета «Спар» в 7-м микрорайоне,

11 сентября – около Дома быта в 6-м микрорайоне,

12 сентября – у гипермаркета «Спар» во 2-м микрорайоне,

13 сентября – в садоводстве в районе д.Кайвакса,

14 сентября – на пл. Мерецкова,

15 сентября – возле универсама «БУМ» в 3-м микрорайоне.

18 сентября – у гипермаркета «Спар» в 7-м микрорайоне,

19 сентября – рядом с Домом быта в 6-м микрорайоне,

20 сентября – в садоводстве в районе д. Кайвакса,

21 сентября – в деревне Свирь,

22 сентября – около гипермаркета «Спар» во 2-м микрорайоне.

В период «антигриппозной» кампании прививочный кабинет № 43 городской поликлиники работает с 8.30 до 20.00, перерыв с 12.00 до 12.30. Здесь после осмотра специалистом тихвинцы также могут сделать прививку.

Детям вакцинация против гриппа проводится в прививочном кабинете детской поликлиники по средам и четвергам с 10 до 19 часов и медкабинетов образовательных учреждений. Врачи рекомендуют вводить препарат малышам с шести месяцев при отсутствии противопоказаний .

Ограничения по прививкам касаются тех, кто не переносит куриный белок, и беременных женщин в первом триместре. Людям, перенесшим инфекционное заболевание, прививаться следует не ранее, чем через две недели после полного выздоровления. Не стоит делать прививку и при обострении хронических заболеваний.