Родился - выиграй машину!

Чтобы стимулировать семьи на рождение детей, государство в свое время создало программу материнского капитала. Губернатор Ленинградской области тоже решил поддержать молодых родителей.

«Область динамично развивается, но один из показателей, который пока расстраивает, - показатель рождаемости, связанный с естественными демографическими причинами. Но это не значит, что мы не должны предпринимать активные действия по стимулированию рождения детей в ленинградских семьях, увеличивать пособия на рождение в том числе первого ребенка», - отметил губернатор Александр Дрозденко, выступая на заседании правительства.

Помимо стандартных мер поддержки он предложил внедрить новую, объявив ежегодную лотерею для семей, в которых рождаются дети. "Для достижения цели все средства хороши, тем более что наша цель благородная, - заметил глава региона на заседании областного правительства на прошлой неделе.

В лотерее будут участвовать дети, получившие свидетельства о рождении в Ленинградской области начиная с 2018 года. Лотерейные билеты родителям будут вручать в ЗАГСе вместе со свидетельством о рождении. Главными призами розыгрыша будут автомобили. По словам губернатора, ежегодно будет разыгрываться 4-5 новых машин.