Молодые и спортивные

В спортивном слете губернаторских молодежных трудовых отрядов на прошлой неделе приняли участие 14 команд из разных районов, в том числе и из Тихвинского.

В течение лета ребята из губернаторских отрядов работают на городских объектах по благоустройству, занимаются волонтерской деятельностью. А в сентябре съезжаются на слет, чтобы определить лучших. В этот раз на слете во Всеволожском районе в результате упорной борьбы бригада «Рота 67» из Тихвина заняла первое место!

Хорошие результаты тихвинцы показали и в отдельных видах соревнований. В эстафете 4х100 метров команда «Роты 67» в составе Анны Батищевой, Марии Пегушиной, Александра Прудцева и Максима Чупринова стали первыми. В личном зачете в упражнении на пресс Анна Батищева заняла второе место, в прыжках в длину с места Мария Пегушина показала третий результат. В конкурсе оформления колонн «Роте 67» присуждено третье место.

Тихвинский губернаторский молодежный трудовой отряд, который возглавляли Светлана Карелина и Анна Цветкова, работал на базе Молодежно-спортивного центра.