Берега соединили

Открытие переправы, соединяющей берега реки Воложбы в районе деревни Городище, состоялось в минувший понедельник.

С просьбой о необходимости строительства моста в администрацию Тихвинского района обращалась глава администрации Мелегежского сельского поселения Светлана Прохоренко. «Дело в том, что после резкого подъема воды в реке Воложба 3 июля в этом году старый подвесной мост был разрушен, – рассказала Светлана Юрьевна. – Он был построен силами жителей и работников охотничьего хозяйства «Русская охота» и на балансе ни у поселения, ни у района не числился. Между тем, мост является единственной переправой для населения, ведь на автомобильном транспорте в Городище не проехать». Следует отметить, что в настоящее время в Городище расположено 23 дома и сейчас здесь проживают 30 человек, в основном пенсионеры, а также 7 детей в возрасте до 14 лет.

По сообщению tikhvin.org, на место разрушенного стихией моста еще в начале июля выезжали специалисты комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и отдела по строительству районной администрации, которые провели обследование и составили акт о состоянии объекта. 7 июля было вынесено решение о необходимости восстановления моста. Администрация района заключила муниципальный контракт с тихвинской фирмой ООО «СтройСтандарт», согласно которому все необходимые работы по восстановлению сооружения были выполнены.