Миллион рублей на новогоднюю иллюминацию

На обновление праздничного убранства в Тихвине денег не пожалеют.

Тихвинское городское поселение планирует в преддверии Нового года оформить город 3-метровой сборно-разборной конструкцией «Шар с оленем» - сферу с лесным гостем из стальной проволоки установят на декоративном подиуме. Кроме того, Тихвин украсят 24 уличные гирлянды, 6 гирлянд в форме снежинок и 24 так называемые всепогодные гирлянды.

Электронный аукцион на поставку иллюминационного оборудования для новогоднего оформления райцентра был объявлен администрацией Тихвинского района Ленобласти в августе, итоги аукциона подведут 11 сентября. Начальная стоимость лота – почти 980 тыс. рублей.