Тихвинские управленцы сядут за парты

Тихвину и его соседям Пикалёво и Бокситогорску выделяется 11 мест в Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

Программа, предназначенная для подготовки кадрового резерва и содействия профессиональному и карьерному росту молодых руководителей, дает возможность ее выпускникам пройти стажировку за рубежом.

Обучение по группе специальностей «Экономика и управление» будет проводиться по образовательным программам профессиональной переподготовки (550 часов) и повышения квалификации (120 часов) в очно-заочной форме. Выездное обучение запланировано в Тихвине, а также Приозерске, Ломоносове и других городах Ленинградской области.

Участвовать в отборе могут руководители всех уровней, индивидуальные предприниматели и муниципальные служащие до 40 лет включительно, работающие на предприятиях Ленинградской области и имеющие высшее образование и общий стаж работы не менее 5 лет. Для программ профессиональной переподготовки от кандидатов требуется иметь опыт работы на управленческих должностях не менее З-х лет, для программ повышения квалификации - не менее 2-х лет.

66 % стоимости обучения оплачиваются из средств федерального бюджета РФ и бюджета Ленобласти, 34 % - из средств направляющего предприятия или самого слушателя.

Конкурсный отбор на 2017-2018 учебный год проводится до 25 сентября 2017 года. Начало обучения в ноябре.

Желающим принять участие в конкурсе нужно отправить информацию (ФИО, название предприятия, должность, район Ленинградской области, номер мобильного телефона и адрес электронной почты) на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Координаты организаторов: Фонд содействия инновационному развитию и кадровому обеспечению экономики Ленобласти (ФОНД СИРИКОЭЛО), www.lenfond.ru, +7(812)318-75-51. Контактное лицо - Виталий Шпринг.