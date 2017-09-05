Жители Иматры прокатили тихвинцев

Представители страноведческого клуба «Тотта-Терра – вся Земля» и Общества дружбы Тихвина в конце августа посетили финский город-побратим, поздравив его с днем рождения.

Приняв участие в праздновании Дня города Иматры, тихвинцы познакомились с ее достопримечательностями, а также побывали в Лаппеенранте, где посетили крепость, Художественный и Исторический музеи. А Общество дружбы Иматры подарило нашим землякам речную прогулку по Вуоксе.

Затем хозяева и гости обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В апреле этого года было решено организовать бесплатные онлайн-курсы по изучению финского языка для всех желающих, а теперь организаторы назначили конкретную дату: первое занятие курсов состоится в Городской библиотеке имени Я. И. Бередникова 23 сентября в 12 часов. В конце года в Иматре планируется организовать выставку работ тихвинского фотографа Анатолия Антоненко.