Стела «Город воинской славы» обрела объем

Стелу в Тихвине украсили 16 художественных бронзовых барельефов.

Почетное звание России «Город воинской славы» было присвоено Тихвину 4 ноября 2010 года, а через год состоялось торжественное открытие стелы. Ее воздвигли на площади Мерецкова, названной в честь Героя Советского Союза, маршала Советского Союза, Почетного гражданина Тихвина и Тихвинского района, который командовал в 1941 году войсками, освобождавшими наш город.

Концепция барельефов, которые украсили 4 гранитные тумбы стелы, была разработана еще в 2011 году, однако реализовать задуманное удалось лишь сейчас. Проект поддержали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, местный бюджет, Тихвинский ферросплавный завод.

Работа над барельефами продолжалась 2 года. В создании эскизов и объемных форм, отражающих воинскую славу Тихвина с начала XVII века до наших дней, участвовали местные историки и краеведы, сотрудники Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея, специалисты администрации и совета депутатов Тихвинского района.

Контракт на изготовление барельефов был заключен с московской фирмой ООО «ВИП Сервис проект», которую возглавляет Салават Щербаков, народный художник России, действительный член Российской Академии художеств. Он является и автором проекта стелы «Город воинской славы».