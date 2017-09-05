Пенсионер стал экстремалом-зацепером

78-летнего жителя ленинградской области сотрудники транспортной полиции сняли с автосцепки между вагонами поезда «Микунь-Санкт-Петербург».

Пожилой мужчина 4 сентября на станции «Тихвин» отстал от электрички, следующей по маршруту «Пикалево-Волховстрой», и решил добраться до места, зацепившись между вагонами поезда дальнего следования.

В управлении на транспорте МВД России по СЗФО сообщили, что инцидент произошёл на станции Волховстрой Волховского района. В отношении лихача представители правоохранительных органов составили протокол об административной ответственности по статье 11.41 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте».