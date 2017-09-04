806 первоклассников сели за парты

В школах Тихвинского района, как и во всей стране, начался новый учебный год.

По словам главы района Александра Лазаревича, система образования в Тихвинском муниципальном образовании является одной из лучших в Ленинградской области. Наши школы дают хорошие знания: в прошлом учебном году все выпускники Тихвинского района сдали ЕГЭ, четверо набрали 100 баллов по русскому языку, а 18 школьников стали медалистами.

1 сентября Александр Лазаревич и председатель комитета социальной защиты населения районной администрации Ольга Большакова побывали в лицее № 8, чтобы поздравить учеников, их родителей и педагогов с Днем знаний. Кстати, у главы Тихвинского района дочь-десятиклассница тоже учится в 8-м лицее.

Торжественную линейку в средней школе № 6 посетили и. о. главы администрации Тихвинского района Ирина Гребешкова, депутат городского совета, председатель районного совета ветеранов Владимир Бугаев, представитель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Елена Шарая и заместитель председателя областного комитета по тарифам и ценовой политике Татьяна Свиридова.

По традиции, официальные гости – представители администрации Ленинградской области и Тихвинского района, городские и районные депутаты - пришли с поздравлениями в каждую школу.