Долгая дорога к парте

До 10 сентября госавтоинспекция проводит в Тихвинетрадиционную профилактическую акцию «Внимание – дети!». Отправляя ребенка в школу, родителям обязательно нужно напомнить ему основные правила дорожного движения.

По мнению сотрудников ГИБДД, расплывчатое напутствие взрослого для первоклассника типа «Будь осторожен, сынок!» бесполезно. "Оно не эффективно, потому что не несет в себе конкретики, не разъясняет правила безопасного движения по дорогам", - говорят госавтоинспекторы и предлагают родителям подойти к этому вопросу более ответственно.

- Выберите вместе с ребенком наиболее безопасный маршрут в школу, чтобы количество переходов через дорогу сократить до минимума, - рекомендует инспектор по пропаганде тихвинского ОГИБДД Ольга Лещенко. - Нарисуйте схему маршрута, укажите все возможные опасные места: прежде всего, арки и углы домов, выход из подъезда, который граничит с проезжей частью, стоянки автомобилей у домов, на которых автомашины часто движутся задним ходом.

Лучше, конечно, если хотя бы первое время вы будете провожать ребенка в школу и встречать. ну если не вы, так родственники или родители одноклассников, живущих по соседству. Предлагайте ребенку самому найти «безопасный путь» домой, когда берете его с собой в магазин, на прогулку, или в гости.

- Во время движения по дороге акцентируйте внимание ребенка на скрытых "ловушках": закрытый обзор дороги из-за густого кустарника, опасность выхода на проезжую часть из-за стоящего или медленно движущегося транспорта, из-за которых водитель не может заметить маленького пешехода, - говорит Ольга Владимировна. - Объясняйте ребенку, что не все водители ездят по правилам, поэтому всегда перед переходом через дорогу надо остановиться, чтобы осмотреться и убедиться, что водители тебя видят и пропускают.

Кроме того, нужно учить детей двигаться по дорогам внутри микрорайона по краю проезжей части, навстречу движению транспорта. Покупайте школьнику одежду, обувь, портфель со светоотражающими нашивками, которые помогут водителям видеть вашего ребенка на большом расстоянии, и значит это обезопасит его темной осенью.

- Ну и конечно, сами взрослые не должны нарушать правила движения, особенно в присутствии детей. Ведь, перебегая дорогу со своим чадом в неположенном месте или на красный свет светофора, вы как бы негласно разрешаете поступать так своему ребенку! - уверена Ольга Лещенко. - Не оставайтесь безучастными к нарушениям правил дорожного движения детьми. Возможно, именно ваше вовремя сделанное замечание спасет жизнь или сохранит здоровье ребенку.

Напомните своему малышу, что не нужно бежать при переходе улицы. Что прежде чем сделать шаг на проезжую часть (даже на зеленый сигнал светофора), надо остановиться и посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в безопасности перехода. Играть можно только в стороне от дороги. А выходя из автобуса, прежде чем переходить улицу, где нет пешеходного перехода, надо дождаться, когда автобус отъедет, тогда обзор улицы не будет ограничен. Нельзя разговаривать при переходе через дорогу ни с попутчиками, ни по телефону. В машине всегда нужно пристегиваться ремнями безопасности.

От тех, кто за рулем, тоже многое зависит, поэтому водителей просят быть предельно внимательными на дороге, особенно вблизи школ и детских садов. Пропускайте пешеходов на пешеходных переходах. Только так мы сможем уберечь или, по крайней мере, свести к минимуму возможность попадания детей в дорожно-транспортные происшествия.

Кстати, за полгода в Санкт- Петербурге и Ленинградской области в дорожных авариях погибло 10 и пострадало 517 детей. В Тихвинском районе травмы в ДТП получили шестеро ребятишек.