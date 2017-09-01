Бесплатно, анонимно и безболезненно

Тихвинцы могут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ в городской поликлинике. Процедура занимает всего 15-20 минут, после чего пациенту сообщают результат.

К сожалению, тема ВИЧ не теряет своей актуальности. Ленинградская область входит в число неблагополучных регионов по уровню распространения инфекции – этот показатель в два раза превышает среднероссийский – в настоящее время зарегистрировано свыше 20 тысяч ВИЧ-положительных граждан. В прошлом году самый высокий уровень заболеваемости был зафиксирован в Лужском, Приозерском, Ломоносовском и Гатчинском районах. По данным на 1 августа 2017 года в Тихвинском районе состоят на учете 623 инфицированных. Только в нынешнем году наличие инфекции было выявлено у 39 жителей. Самому молодому – 22, а самому пожилому 63 года. С начала 2017-го умерли 26 человек, инфицированных вирусом иммунодефицита.

- Люди до сих пор ошибочно полагают, что ВИЧ-инфекция является проблемой маргинальных слоев населения, - объясняет врач-инфекционист городской поликлиники Наталья Гуськова. – Между тем положительный ВИЧ-статус подтверждается и у вполне благополучных людей, поэтому важно регулярно проходить обследование. Сегодня знать свой ВИЧ-статус – также естественно, как знать о своих хронических заболеваниях. Если человек владеет информацией, он может позаботиться о себе и защитить от вируса своих близких. Чем раньше человек узнает о том, что у него вирус иммунодефицита, тем раньше начнется лечение, а значит, тем дольше и качественнее будет его дальнейшая жизнь. Своевременная терапия позволяет на десятилетия отодвинуть термальную стадию болезни СПИД. Главное – решиться на тестирование, ведь ни социальный статус, ни место работы не могут гарантировать того, что он не является носителем вируса. На протяжении нескольких лет болезнь может находиться в организме, никак себя не проявляя. И сам человек не будет ни о чем подозревать.

Как и с любым другим недугом, в борьбе с ВИЧ действует правило – болезнь легче предупредить, чем лечить. Если соблюдать все необходимые профилактические меры, своевременно обследоваться на ВИЧ, то можно приостановить распространение этой тяжелой инфекции.

Сдать экспресс-тест можно в доврачебном кабинете или в Центре здоровья городской поликлиники по рабочим дням с 8 до 15 часов (обращаться в регистратуру не нужно, можно пройти непосредственно к кабинетам, где проводится обследование). При себе следует иметь полис ОМС, по желанию обратившегося тестирование проводится анонимно.