В доме добра и дружбы

Тихвинцы приняли участие в IV этнокультурном фестивале Ленинградской области, который в минувшую субботу прошел в Сосновом Бору.

В Год истории и 90-летия Ленинградской области главным символом фестиваля стал дом, в котором живут люди разных национальностей и конфессий, в котором живет история. Все праздничное пространство фестиваля стало большим городом «Добра и Дружбы» со своими улицами, площадями и бульварами. Здесь развернулись город мастеров, торговые и сытные ряды. Свои товары представили 20 национальных подворий.

Начался фестиваль с праздничного шествия участников под названием «Моя история – в моем гербе». Каждая делегация - а их со всего Северо-Запада России было около тридцати - раскрыла тему истории своего района, города, области. На праздничной площади гостей приветствовали артисты, исполнившие новый гимн этнофестиваля на восьми языках.

В состав тихвинской делегации входили глава района Александр Лазаревич, представители комитета по культуре, спорту и молодежной политике, музыкальный коллектив «Рыб@Love.band», мастера декоративно-прикладного искусства и кузнечного дела. Тихвинцы приняли участие не только в праздничном шествии, но и в концерте, а также представили вепсское подворье.

Городом-хозяином фестиваля в следующем году станет Приозерск. Главе администрации Приозерского района губернатор Ленобласти вручил переходящий символ праздника - деревянную ладью.