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Спорт без ограничений

Опубликовано: 31.08.2017 00:00

У центра социального обслуживания населения в Тихвине возводится спортивная площадка.

Площадка, на которой вскоре появятся уличные тренажеры, информационные стенды, предусмотрены для занятий адаптивной физкультурой, проще говоря для людей с ограниченными возможностями.

Этот проект стал возможен благодаря городской организации инвалидов, которая недавно выиграла областной грант губернатора Ленобласти и получила 1 миллион рублей.

Кстати, проект предусматривает организацию не только спортплощадки, но и дорожек для финской ходьбы. Открытие площадки запланировано на 21 сентября.


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