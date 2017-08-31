Цена легкомыслия

Вечером 25 августа в деревне Коськово на улице Центральная сбилимолодого человека, который теперь находится в реанимации.

За рулем машины ВАЗ-2114 сидел 16-летний парень. Он, разумеется, не имел прав на управление. К тому же был пьян. Он ехал по деревне и сбил 17-летнего юношу, который двигался по обочине навстречу движению автомобиля. Бригада "скорой помощи" доставила пешехода с тяжелыми травмами в тихвинскую больницу. Парня положили в реанимационное отделение.

- Сейчас проводится административное расследование по факту ДТП, - рассказала инспектор по пропаганде тихвинского ОГИБДД Ольга Лещенко. - Мы выясняем, на каком основании подросток управлял не принадлежащим ему автомобилем, почему находился в состоянии опьянения. Родителям придется ответить за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию, обучению сына. Обращаюсь ко всем: контролируйте, пожалуйста, поведение своих детей на улице, интересуйтесь, чем занимаются подростки в свободное время, не допускайте ситуаций, когда несовершеннолетние садятся за руль.

Пешеходам же сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют носить на верхней одежде светоотражающие наклейки и нашивки, которые позволяют водителям на достаточно большом расстоянии замечать пешеходов, особенно в темноте.