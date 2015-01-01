"Мы гордимся быть здесь!"

В Тихвин приехала большая делегация из французского города-побратима Эрувиль-Сен-Клер, с которым мы дружим уже 26 лет. В составе делегации в этот раз не только официальные лица, но и театральная труппа "Синий квадрат".

Официальный прием иностранцев состоялся в понедельник в социокультурном центре "Тэффи". С нашей стороны в этой встрече участвовали глава района Александр Лазаревич и и.о. главы районной администрации Ирина Гребешкова, французов представлял - мэр Родольф Тома. Первые лица двух муниципалитетов отметили проверенную временем прочность побратимских уз и безусловную полезность проектов, реализуемых двумя городами. Нынешний визит французской делегации проходит в рамках совместного проекта в области молодежной политики, направленного на создание комфортных условий в наших городах для молодежи и раскрытия их творческого и спортивного потенциала.

Напомним, что в рамках проекта в июле наши музыканты ездили на рок-фестиваль в Эрувиль (мэр Родольф Тома даже выходил на сцену во время выступления тихвинской группы "Хэт", чтобы постучать по барабанам). А французы сейчас привезли в Тихвин спектакль "Связь времен" (он прошел в районном Доме культуры 29 августа, подробности мы расскажем в следующем номере).

У иностранцев здесь короткая, но довольно насыщенная программа пребывания. "Мы счастливы быть здесь, гордимся этим", - белозубо улыбался мэр Эрувиля.

В "Тэффи" кроме официальной встречи и экскурсии по читальным залам, произошел также обмен подарками: гости преподнесли Тихвину герб Нормандии, а хозяева подарили французам сувениры с ганзейской символикой и подборку книг русской классики. Кстати, книжный презент стал возможен благодаря спонсорской помощи предпринимателя Антона Быстрова, который в юности ездил вместе с ансамблем "Тихвинка" на гастроли в Эрувиль и с тех пор с теплотой вспоминает город-побратим.