Тихвинцы покорили «Агрорусь» икрой, медом и сыром

Тихвинский район принял участие в престижной международной выставке, которая проходила с 19 по 27 августа в Санкт-Петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Наш район на выставке «Агрорусь» достойно представили такие сельхозпредприятия, как АО «Культура-Агро», выпускающее молочную и мясную продукцию, ООО «Капшозеро», специализирующееся на свежей форели и икре, ОАО «Тихвинский хлебокомбинат».

Уверенно заявили о себе и фермерские хозяйства, которые сегодня работают в Горском, Мелегежском, Цвылевском и Коськовском поселениях Тихвинского района. По словам главы районной администрации Веры Пастуховой, это направление в последнее время активно развивается, и местные сельхозпроизводители получают всестороннюю поддержку властей - все фермеры, продукция которых была представлена на выставке, являются грантополучателями.

Посетители тихвинской экспозиции оценили продукцию фермерского хозяйства Юрия Власова, которое выращивает землянику, предприятия Александра Баркасова (он поставляет на рынок куриное яйцо), Александра Моисеева, занимающегося медом.

Новое для Тихвинского района направление – изготовление сыров. Однако фермер Егор Фомичев представил на дегустацию сразу 4 вида сыра, и все, по мнению гостей выставки, - отменных вкусовых качеств.