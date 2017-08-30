Тихвин поддержал экологию велопробегом

Около 100 жителей нашего города приняли участие в состоявшемся 26 августа спортивно-массовом мероприятии, организованном комитетом по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тихвинского района, общественной организацией «ВелоТихвин» и ООО «IKEA Industry Tikhvin».

Инициаторы велопробега стремятся популяризировать этот экологически чистый и здоровый вид транспорта и рассчитывают, что «коллективный» велопробег станет для Тихвина традиционным, с каждым годом привлекая все больше участников.

5-километровый велопробег стартовал в субботний полдень от площади Мерецкова, затем маршрут пролегал по улицам Карла Маркса, Победы, Делегатской, Пещерке и Борисова, завершившись возле стелы «Город воинской славы». На финише все спортсмены сфотографировались на память и получили подарки – каждому достался велосипедный шлем, а также сувенирные флажки, значки и магниты.