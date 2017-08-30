Тихвинцы среди лучших по энергосбережению

Тихвинский район занял второе место в рейтинге районов Ленинградской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

По разработке и внедрению муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, количеству заключенных энергосервисных контрактов, показателям оснащенности муниципальных зданий приборами учета и другим критериям по итогам 2016 года мы уступили только Киришскому району. Именно он стал лучшим по этим показателям в Ленинградской области.

Почетное второе место вместе с Тихвинским - разделил Приозерский район. Третье — было присуждено Лужскому муниципальному району. Администрациям муниципальных районов, не попавшим в первую тройку, для улучшения позиций в рейтинге рекомендовано усилить деятельность по внедрению энергосервисных контрактов, активнее использовать светодиодные источники света и увеличить процент оснащенности приборами учета энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы и многоквартирных домах.