Не шумите, мужики, не шумите!

Из 22 нарушителей, которых обсуждали на административной комиссии в Тихвине на прошлой неделе, большинство - те, кто шумит по ночам и доводит соседей.

На музыку и грохот в час ночи жаловались жильцы дома № 5 в 4-м микрорайоне и в доме № 1 в 5-м микрорайоне. Скандалы и ругань после полуночи также мешали спать людям в доме № 11 в 4-м микрорайоне. Заявления в полицию на громкую музыку и шум поступали и на посетителей кафе в жилом доме на улице Советской. На административной комиссии всех нарушителей спокойствия "приговорили" к штрафам: от 1 до 2 тысяч рублей.

Не устраивает инспекторов отдела муниципального контроля, как выглядят территории у некоторых частных домов на центральных улицах. Больше всего претензий на минувшей неделе было к владельцам жилых построек на улице Советской (при въезде в город): у разваливающихся избушек - трава по пояс и кучи мусора. Возможно, штраф в 500 рублей заставит хозяев домов стать более аккуратными. У заброшенного дома на улице Комсомольской в поселке Красава тоже есть хозяин. После предупреждения административной комиссии он согласился закрыть маскировочной сеткой здание с разбитыми окнами и отваливающейся штукатуркой: денег на то, чтобы отреставрировать дом, у него пока не хватает.

Женщины из Подмосковья, которые недавно продавали у Дома быта и в 1-м микрорайоне дешевые солнцезащитные очки, схлопотали на прошлой неделе штраф в 500 рублей за то, что занимались торговлей в несанкционированном месте и без разрешения.

А самый большой штраф - 10 тысяч рублей - выписали предпринимателю, который без согласования с отделом архитектуры разместил на фасаде здания на улице Шумилова пару больших рекламных вывесок магазинов. До этого бизнесмен уже получал предупреждения от административной комиссии.