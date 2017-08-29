Связь времен по-французски

Сегодня, 29 августа, в 18 часов в районном Доме культуры состоится необычный музыкальный спектакль. Вход бесплатный и свободный для всех желающих.

Спектакль "Связь времен" привезла в Тихвин театральная труппа "Синий квадрат" из французского города-побратима Эрувиль-Сен-Клер. Премьера с успехом прошла в Эрувиле в прошлом году. Но изюминка сегодняшнего спектакля в том, что в нем будут задействованы и молодые артисты из Тихвина. Совместные репетиции шли в воскресенье и понедельник.

Кстати, вчера в социокультурном центре "Тэффи" прошла официальная встреча руководства Тихвинского района и города Эрувиль, первые лица двух муниципалитетов отметили проверенную временем прочность побратимских уз и безусловную полезность проектов, реализуемых двумя городами. Нынешний визит французской делегации проходит в рамках совместного проекта в области молодежной политики, направленного на создание комфортных условий в наших городах для молодежи, мотивированности молодых людей и раскрытия их творческого и спортивного потенциала.