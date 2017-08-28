Наша землячка обогнала всех

Анна Сафонова из Тихвина стала победительницей в марафоне, состоявшемся в рамках легкоатлетического забега «Длинные аллеи», который традиционно проводится в Приоратском парке в Гатчине.

В спортивном празднике, в котором каждый участник сам выбирает длину дистанции, в этом году соревновались более 700 человек всех возрастов. Взрослым предложили 3 дистанции по аллеям Приоратского парка – полумарафон (21,1 км), марафон (42,2 км) и ультрамарафон (63,3 км). Самым массовым стал забег полумарафона, на старт которого вышли 450 человек, в ультрамарафоне решились состязаться 60 спортсменов.

Абсолютной чемпионкой легкоатлетического забега «Длинные аллеи» в марафоне стала Анна Сафонова из Тихвина (из мужчин - Владимир Созонов из Соснового Бора). В полумарафоне победили Вадим Дроздов и Валерия Ерофеева из Гатчины, в ультрамарафоне - Даниил Королев из Санкт-Петербурга и София Емельяненко из Волосовского района.

После финиша бегуны могли подкрепиться в полевой кухне, размять мышцы в кабинете массажиста, сделать гравировку со своим личным временем пробега и сфотографироваться на память.

29 октября в Гатчине состоится следующий спортивный праздник – XI-й легкоатлетический пробег «Межсезонье».