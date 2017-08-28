На мониторинг памятников потратят более 10 миллионов

Памятное место, где захоронены ленинградские дети, погибшие в Тихвине в октябре 1941 года при эвакуации из блокадного Ленинграда, войдет в программу технического обследования памятников Великой Отечественной войны, расположенных на территории Ленобласти.

Комитет по культуре Ленинградской области объявил конкурс на выполнение мониторинга и разработку проектов ремонта объектов культурного наследия - памятников Великой Отечественной войны. Заявки на участие в конкурсе комиссия рассмотрит 27 сентября, обследование памятников должно быть проведено до 1 декабря 2017 года.

На эти цели из областного бюджета выделяется 10,5 млн рублей.

Техническое задание предписывает исполнителю проверить 20 памятников, расположенных на территории Тихвинского, Волосовского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Подпорожского районов. Среди них - Памятное место, где захоронены ленинградские дети, погибшие при эвакуации в годы Великой Отечественной войны в Тихвине, а также памятник-мемориал «Строганов мост» в поселке Сиверский, памятник «Гостилицкий» на Ораниенбаумском пятачке и другие объекты.