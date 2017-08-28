Следcтвенный комитет встретится с тихвинцами

28 августа на вопросы жителей нашего города ответил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Павел Камчатный.

К компетенции Следственного комитета Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации относит расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, сегодня с 9 до 10 часов Павел Камчатный принимал горожан и отвечал на их вопросы, касающиеся деятельности следственного отдела Тихвина.