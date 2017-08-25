Правда о деньгах за детей, рожденных в СССР

В пенсионном фонде ажиотаж из-за разговоров о резком увеличении пенсий за детей, родившихся до 1991 года. Народ побежал в Пенсионный фонд за деньгами. Только вот информация, которая муссируется в интернете, оказалась недостоверной.

Как известно, в системе расчета пенсий все решают пенсионные баллы, которые начисляются не только за стаж работы и размер зарплаты, но и за так называемые нестраховые периоды, к которым относится и декретный отпуск(до полутора лет).

Пенсионерыдействительно могут обратиться за перерасчетом и заменить период работы (т.е. стаж) на период ухода за ребенком, который будет учтен в баллах. При «переводе» декретных лет на пенсионные баллы получается, что год ухода за первым ребенком дает 1,8 балла, за вторым - 3,6 балла, за третьим и последующими - по 5,4 балла.

Но прежде чем производить такой обмен, стоит серьезно подумать. Потому что далеко не во всех случаях такой перерасчет может привести к увеличению размера пенсии. Во-первых, замененные периоды работы будут исключены из общего трудового стажа, что приведет к уменьшению стажевого коэффициента. Кроме того, если дети рождены до 1 января 1991 года, то сокращается стаж, учтенный при валоризации (напоминаем, что каждый год «советского» стажа увеличивает пенсионный капитал на 1%). Соответственно, имеет значение не только количество детей, но и то, на какой период приходится уход за ними. Если за этот период была учтена заработная плата, то она также подлежит исключению. Вообще на результаты перерасчета влияют разные показатели. Каждый случай индивидуален.

По словам специалистов ПФР, в первую очередь этот перерасчет выгоден для тех, кто имеет двух и более детей и пенсия которых приблизительно равна прожиточному минимуму пенсионера в регионе (в Ленинградской области – 8503 рубля).

Если замена периодов работы на периоды ухода за детьми окажется невыгодной для пенсионера, будет принято решение об отказе в перерасчете пенсии. Определить, проиграет ли человек после замены стажа на декретные баллы, можно только по материалам выплатного дела, обратившись в Управление ПФР по месту получения пенсии.

К слову, перерасчет выполняется по заявлению пенсионера с первого числа месяца, следующего за месяцем его подачи. Срок подачи заявления не ограничен. По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться в управлении Пенсионного фонда в Тихвинском районе. С заявлением на перерасчет размера пенсии граждане могут обратиться не только в ПФР, но и в МФЦ, а в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

При обращении в Пенсионный фонд помимо паспорта необходимо предоставить свидетельство о рождении и документ, подтверждающий достижение ребенком полутора лет. При этом если в свидетельстве о рождении имеется штамп о выдаче паспорта, дополнительный документ не требуется. В случае отсутствия оригиналов документов (свидетельства о рождении) подтверждение рождения ребенка может быть произведено справкой о рождении из ЗАГСа.