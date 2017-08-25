Страхование жилья – дело добровольное

Многие тихвинцы обратили внимание на то, что в платежных квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг появилась новая строка, связанная с добровольным страхованием жилья. Сумма напротив этой строки пока не проставлена, но вопросов это нововведение уже вызвало немало.

Считаем необходимым обратить внимание тихвинцев на то, что страхование квартиры – дело добровольное. Поэтому вносить плату по этой строке (когда появится конкретная сумма) или не вносить, каждый имеет право решить самостоятельно. Именно поэтому в квитанции АО «ЕИРЦ ЛО» включены две итоговые суммы к оплате: с учетом и без учета добровольного страхования.

По информации АО «ЕИРЦ ЛО», если плательщик не хочет страховать свою квартиру, он оплачивает указанную в квитанции сумму без учета страхования. Причем, при оплате коммунальных услуг через банкоматы, терминалы или Личный кабинет на сайте АО «ЕИРЦ ЛО» доступен соответствующий выбор: с учетом добровольного страхования жилья или без него.

Отмечается, что перед тем, как произвести начисление по данному разделу, абонентам будет направлен договор оферты, с условиями которого следует внимательно ознакомиться и только после этого принимать решение. Но следует быть внимательным: если вы оплатите квитанцию в полном объеме – с учетом строки добровольного страхования жилья, – договор оферты со страховой компанией будет считаться автоматически заключенным. Дополнительного подписания каких-либо документов или осмотра квартиры не потребуется.

Страховой взнос будет зависеть от площади квартиры. Конкретный размер взноса за 1 м кв. должен быть указан в договоре оферты.

Следует отметить, что начисление платы за жилищно-коммунальные услуги находится в ведении предприятия Ленинградской области – акционерного общества «ЕИРЦ ЛО». При возникновении вопросов, в том числе, связанных с начислением платы по строке добровольного страхования жилья, необходимо обращаться в территориальное управление АО «ЕИРЦ» по Тихвинскому району (Тихвин, 1-й микрорайон, д. 2, третий этаж; тел.: (81367) 71-605, 72-261, 71-153).