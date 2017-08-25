Поэты нашего времени

9 августа во Дворце культуры прошел традиционный музыкально-поэтический вечер литературного объединения «Автограф» под названием «Лето 2017».

Здесь собрались увлеченные любимым делом люди, для которых музыка и поэзия – потребность души, способ выразить себя. Перед зрителями, большую часть из которых составляли друзья и родственники поэтов, выступили 11 участников клуба "Автограф", хорошо знакомых тихвинским ценителям поэзии по книгам, публикациям и концертным номерам. Фаина Завьялова, Геннадий Масалев, Сергей Степанов, Сергей Шипуля, Игорь Носов и Виктор Тауткус представили зрителям не только стихи, но и свою музыку.

С не меньшим вниманием слушали зрители поэтов Галину Николичеву, Екатерину Лебедеву, Людмилу Романову и Ольгу Пилимонкину. Интересным было и выступление бессменного руководителя объединения Анатолия Чертенкова. В этот вечер прозвучали как новые, написанные совсем недавно, поэтические и музыкальные произведения, так и известные и успевшие полюбиться слушателям.

У каждого из авторов свой неповторимый взгляд на мир, свои предпочтения. Одних из них привлекает неброская красота нашей северной природы , других волнует вечная и неисчерпаемая тема любви, третьих вдохновляет романтический образ нашего древнего города. Все вместе они – клуб «Автограф», единый и многоликий. Впереди осень, а значит будет новый концерт, новые темы и новые впечатления. Добро пожаловать, «Автограф»!