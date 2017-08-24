Заслуженного учителя поздравили с юбилеем

Заслуженный учитель Российской Федерации Инна Ивановна Кузнецова, которую хорошо знают многие тихвинцы, 21 августа отметила день рождения.

Инна Ивановна Кузнецова проработала в сфере образования Тихвинского района 45 лет. 14 лет она руководила городским отделом народного образования, ставший позже комитетом по образованию. Возглавляемый юбиляршей отдел часто проводил семинары, где педагоги из разных районов области обменивались с коллегами передовым опытом, и неоднократно признавался лучшим в регионе.

В своем поздравлении депутат Тихвинского городского совета Николай Зайцев рассказал о годах самоотверженного педагогического труда и многочисленных государственных наградах И. И. Кузнецовой, подчеркнув, что именно при ее руководстве педагогическими учреждениями района Тихвин получил своеобразный статус «жемчужины на короне образования Ленинградской области».

За многолетний добросовестный педагогический труд и большой вклад в организацию воспитания подрастающего поколения Инна Ивановна получила благодарность от Законодательного собрания Ленинградской области. И, конечно, поздравления от своих близких: дочери Елены Федоровны, ставшей преподавателем истории, и внучки Екатерины Викторовны, работающей педагогом дополнительного образования в учебно-методическом центре «Автогородок».