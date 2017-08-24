Чтобы грипп не прошел

В городскую поликлинику поступила вакцина против гриппа «Совигрипп», тихвинские врачи приглашают жителей на бесплатную вакцинацию, ведь, как показывает опыт, именно этот метод профилактики остается основной и наиболее надежной мерой защиты против острых респираторных вирусных инфекций.

В прошлом году в преддверии эпидсезона почти 23 тысячи тихвинцев воспользовались такой возможностью. Результат? Минувшей зимой в Тихвинском районе не наблюдалось эпидемии гриппа, регистрировались лишь единичные случаи этого заболевания. Все заболевшие не прошли вакцинацию.

Прививку могут сделать бесплатно все желающие. Для этого необходимо обратиться в прививочный кабинет № 43 городской поликлиники (на втором этаже), при себе иметь паспорт и страховой полис. Кабинет работает с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.30.

Кстати, "Совигрипп" - отечественная вакцина. И на сегодняшний день, по словам специалистов, она является отличной альтернативой зарубежным аналогам.



