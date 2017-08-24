День знаний и трезвости

1 сентября - праздник, но отныне он безалкогольный. Тихвинская администрация уже предупредила об этом продавцов.

Всем жителям, в том числе и руководителям всех магазинов и торговых точек сообщили о том, что в первый день осени, в День знаний, розничная продажа алкогольной продукции в Тихвине и во всей Ленобласти запрещена. Сделано это по инициативе областных депутатов, направленной на профилактику алкоголизма среди несовершеннолетних.

Идея простая: если ограничивать продажу спиртного в конкретные дни, то хотя бы в это время меньше будут пить. Начать решили с детских и молодежных праздников. Поэтому отныне 1 июня (День защиты детей), 27 июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний) на территории Ленобласти торговля алкоголя не допустима.