Нелегальные сотки

За 6 месяцев этого года инспекторы Управления Росреестра по Ленинградской области провели в Тихвинском районе 27 проверок соблюдения требований земельного законодательства.

Самое распространенное нарушение в Тихвинском районе, по данным Росреестра, - это самозахваты земель. Надо сказать, что если человек самовольно занимает участок или использует свой участок по нецелевому назначению, его как минимум штрафуют. В Тихвинском районе было выдано 15 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 140 тысяч рублей (уже взыскано 72 тысячи рублей). Так что права на землю лучше регистрировать, как положено по закону, не дожидаясь прихода инспекторов Росреестра.