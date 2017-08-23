Как на Тэффин день рожденья

9 сентября библиотеке социокультурному центру «Тэффи» исполняется два года. Читателей ждут сюрпризы!

В день рожденье принято дарить подарки. Вот и сотрудники центра подготовили сюрпризы для своих читателей: с 10 августа здесь проходит конкурс на лучшие поздравления «Тэффи» в стихотворной форме. Автора самого оригинального послания ждут подарки: фирменная кружка, футболка, магнитик. Работы можно присылать на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или в группу социокультурного центра «Тэффи» в социальной сети "ВКонтакте". Конкурс продлится до 4 сентября.

В сам день рожденья библиотека «Тэффи» ждет в гости молодую творческую пару Дениса и Евгению Осиповых. В мире литературы они известны как Хэндлер Хоффнунг и Эдда Фэй – весьма интересные и оригинальные писатели. Эдда является автором сборника сказочных поучительных историй о ежиках «Семейка Пых», а Хэндлер – проникновенной повести «Человек и его пес». Встреча состоится 9 сентября в 15.00. Не упустите шанс пообщаться с увлеченными своим делом людьми, нашими земляками.