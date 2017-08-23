Мигрантов отправляют домой

В Тихвине по решению суда выдворены граждане Китая, которые трудились на одном из предприятий города без соответствующего разрешения.

На прошлой неделе на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводились оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант». В рамках этой акции 15 августа сотрудники тихвинского ОМВД и городской прокуратуры проверили местные деревообрабатывающие предприятия.

И попались им пять китайцев, трое из которых работали на пилораме без соответствующего на то разрешения (иностранному гражданину для осуществления работы на территории Российской Федерации нужно получить патент - Прим. ред.).

Тихвинский городской суд уже рассмотрел дела по этим фактам и принял решение о штрафах (по 5 тысяч рублей с каждого нелегала) и выдворении мигрантов за пределы нашей страны.