В нашем городе играли в городки

В открытом турнире по городкам памяти В. И. Свиткова, который прошел 18-19 августа в спортивном комплексе нашего города, приняли участие 26 сильнейших спортсменов из Тихвина, Тосно и Гатчины.

Владимир Иванович Свитков, ставший «Мастером спорта СССР по городкам» еще в 1960 году, много лет представлял Тихвин на соревнованиях как городского, так и общесоюзного масштаба. Сегодня турнир его памяти стал традиционным.

В нынешних соревнованиях городошников среди мужчин победил тихвинец Владимир Бескоровайный. Второе место досталось Олегу Немолотову из Тосно, третье – нашему земляку Василию Петрову. У женщин лучшей стала участница тосненской команды Елена Гвоздева. «Серебро» и «бронза» - у тихвинских спортсменок Ларисы Смирновой и Лидии Козловой.

Командное первенство выиграли спортсмены из Тосно. Вторую ступеньку пьедестала почета заняла сборная «Тихвин-1», третью – «Тихвин-2».