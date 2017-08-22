Роспотребнадзор выходит на связь

До 4 сентября жители Ленинградской области могут обратиться на «горячую линию» и узнать о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров.

Кроме того, экспертов Роспотребнадзора можно расспросить о детском питании и о гигиенических требованиях, действующих в отношении этих товаров. «Горячая линия» работает с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

По вопросам качества и безопасности детских товаров специалисты отдела защиты прав потребителей принимают звонки по телефону 365-47-05. Сотрудникам отдела санитарного надзора по гигиене детей и подростков и по гигиене питания нужно звонить по телефону 365-35-91. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» будет на связи по телефонам 448-05-46 и 448-05-11.

В Тихвине получить консультацию специалистов Роспотребнадзора можно по телефону 79-092.