Дорогу у Дуброво отремонтируют в сентябре

В Тихвинском районе на трассе регионального значения «Подъезд к деревне Дуброво» начинаются работы по обновлению дорожного покрытия.

Ремонт асфальтобенной дороги затронет участок протяженностью в несколько километров. Чинить «Подъезд к деревне Дуброво» будут в два этапа: сначала дорожники под контролем специалистов ГКУ «Ленавтодор» отремонтируют участок с 4-го по 5-й километр, затем - с 5-го по 8-й.

Трасса в Тихвинском районе обновляется в комплексе с региональной дорогой «Теребочево – Хотово» в Волховском районе. Общая стоимость ремонтов составляет около 150 млн рублей. Завершение работ, согласно заключенным госконтрактам, намечено на конец сентября этого года.