«Связь времен» в Шугозере не прерывается

На прошлой неделе состоялась очередная фольклорная экспедиция, цель которой - сохранение истории, традиций и культуры жителей шугозерского края.

Шугозерский досуговый центр ведет постоянную работу по возрождению, сохранению и развитию народных ремесел. Здесь оборудовано помещение для мастерской, где можно увидеть, как работают ткацкие станки, организована краеведческая экспозиция, регулярно пополняющаяся новыми экспонатами. Сегодня в центре работают 15 мастеров декоративно-прикладного искусства.

Познавательные путешествия «Связь времен», которые сотрудники Шугозерского досугового центра организуют с 2013 года, уже стали традиционными и проводятся ежегодно. В таких экспедициях изучаются местные песни и танцы, например, знаменитая вепсская кадриль, а также ткацкое ремесло и национальная гастрономия. Иногда участникам экспедиции удается найти старинные предметы быта – в прошлом году они обнаружили уникальные ткацкие станки. Находка пополнила коллекцию ткацкой мастерской досугового центра.

В этом году темой экспедиции стало изучение названий гончарных изделий - в деревнях Пальчино (Пялья), Андронниково и Анхимово жители рассказали, как в обиходе называлась глиняная посуда. Как пояснила директор Шугозерского досугового центра Ирина Мошникова, старые слова уходят из обихода, и, чтобы сохранить связь поколений и свои корни, они и организуют такие опросы. Полученные в экспедициях сведения потом используют при проведении экскурсий по краеведческой экспозиции и во время подготовки к празднику «Вепсский родник», который уже 7 лет ежегодно проходит в Шугозере.