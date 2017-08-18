"Орлята" учатся говорить

Тихвинские школьники в составе делегации Ленинградской области отправились на Черное море, на крупнейший форум Российского движения школьников.

До 31 августа в Всероссийском детском центре «Орленок» (он расположен недалеко от Туапсе на берегу моря) проходит профильная смена от «Российского движения школьников».

500 активистов из разных регионов, среди которых есть и ребята из тихвинской школы № 6, прошли конкурсный отбор, чтобы попасть в "Орленок": они представили на конкурс свои проекты развития движения по различным направлениям на следующий учебный год. Теперь их ждут встречи с медийными людьми, мастер-классы, спортивные турниры, образовательные площадки, где ребята будут придумывать идеи для новых школьных проектов. А правильно говорить и выступать перед публикой их обещают научить в группе "Лига ораторов".

Кроме того, школьники снимут короткометражный фильм, смастерят и запустят в небо воздушных змеев, с помощью телемоста пообщаются с командиром экипажа "Союз МС-05" Сергеем Рязанским с МКС и попробуют себя в роли волонтеров.