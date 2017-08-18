Борьба - дело женское

С 4 по 6 августа в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. Тихвинки оказались в числе лучших!

В соревнованиях приняли участие 97 спортсменок из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской, Воронежской, Новгородской, Иркутской, Московской, Калужской, Омской областей, Краснодарского края, Кемерово, Северной Осетии, Дагестана, Якутии, Татарстана, Республики Крым, а также Казахстана и Эстонии.

Наш город представляли воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь». По итогам состязаний бронзовыми призерами стали Анастасия Куликова, занимающаяся под руководством тренера Сергея Кузнецова, и Василина Хортова, которую тренирует Валерий Байшев.