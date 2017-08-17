Деревню обокрали

Дачники из деревни Подборье Цвылевского поселения на прошлой неделе несли заявления в полицию о кражах.

Обворовали пятерых дачников из Тихвина и Петербурга. Хотя сотрудники ОМВД полагают, что заявления еще будут поступать: просто не все хозяева приезжали в деревню на прошлой неделе. А ворам там было чем поживиться. У одной женщины из гаража украли бензопилу, бензокосу и лодочный мотор - всего на 39 тыс. рублей. У другого из дома вынесли всю технику: холодильник, телевизор, мотокультиватор, электродрель, а еще лодку, окучник, триммер и даже самовар (общий ущерб оценен почти в 60 тыс. рублей). У третьего стащили электрорубанок, углошлифовальную машинку, спутниковый ресивер, бензокосу. Еще у двоих - бензокосы, лопаты. Во всех случаях воры взламывали двери, перерезали дужки навесных замков. Как говорят в полиции, самое странное, что никто в деревне не слышал шума, не заметил ничего подозрительного.

Борьба - дело женское

С 4 по 6 августа в Санкт-Петербурге проходил Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. Тихвинки оказались в числе лучших!

В соревнованиях приняли участие 97 спортсменок из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской, Воронежской, Новгородской, Иркутской, Московской, Калужской, Омской областей, Краснодарского края, Кемерово, Северной Осетии, Дагестана, Якутии, Татарстана, Республики Крым, а также Казахстана и Эстонии.

Наш город представляли воспитанницы Детско-юношеской спортивной школы «Богатырь». По итогам состязаний бронзовыми призерами стали Анастасия Куликова, занимающаяся под руководством тренера Сергея Кузнецова, и Василина Хортова, которую тренирует Валерий Байшев.